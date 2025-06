Os cinco supermercados Nacional que não serão fechados e mudarão de marca

Supermercado Nacional de Barra do Ribeiro começou a ser pintada de azul, conforme imagem enviada pelo leitor leitor Gilberto Vilar. Gilberto Vilar / Arquivo pessoal

Cinco supermercados Nacional não serão vendidos ou fechados e serão transformados em Carrefour Bairro. A confirmação foi dada pelo grupo francês ao presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre (Sindec POA), Nilton Neco. As lojas escolhidas foram as de Pelotas (Rua General Osório), Gramado, Barra do Ribeiro, Guaíba (Bairro Schell) e do Praia de Belas Shopping.

A coluna já tinha noticiado que as unidades de Barra do Ribeiro e Guaíba estavam em transformação. Soube ainda que o Grupo Zaffari, de Porto Alegre, chegou a negociar a compra da operação do shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. As empresas não comentam.

Unidade do Praia de Belas Shopping não será fechada pelo Carrefour. Divulgação

Entenda

O Nacional foi comprado pelo Carrefour em 2022. Após ter cogitado levar a marca para outras regiões, o grupo francês mudou o plano e passou a tentar vender ou fechar a maior parte dos supermercados da bandeira até a metade de 2025. Das 47 lojas, 39 ficavam no Rio Grande do Sul. Algumas delas, com boas vendas, são as que virarão Carrefour Bairro. O grupo mantém as operações Carrefour, Atacadão e Sam’s Club, com lojas grandes.

