Operadora de telefonia fecha grande loja na 24 de Outubro

O fechamento de uma grande loja da operadora Claro chama a atenção de quem passa pela Avenida 24 de Outubro, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O letreiro foi retirado, ficando somente a marca do nome da empresa. Em nota, atribuiu o encerramento ao pedido do dono do prédio para devolução do imóvel, que era alugado.