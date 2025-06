Onde ficam os 25 free shops terrestres em cidades de fronteira no RS

O Brasil tem hoje 33 cidades habilitadas a terem free shops de fronteira terrestre. No Rio Grande do Sul, ficam 11 delas: Aceguá, Barra do Quaraí, Chuí, Itaqui, Jaguarão, Porto Mauá, Porto Xavier, Quaraí, Santana do Livramento, São Borja e Uruguaiana. Nestes municípios, já operam 25 destas lojas e há outras seis em fase de implantação. O presidente da frente parlamentar do setor na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, está articulando com a Receita Federal o aumento da cota de compras sem imposto de US$ 500 para US$ 1 mil, como é em aeroportos.