O receio dos lojistas do Mercado Público com a alta do Guaíba: "Rezando para virar o vento"

Apesar da previsão de que não transborde, é compreensível a preocupação dos lojistas do Mercado Público com a alta do Guaíba, que está acima da cota de alerta e a água já começou a invadir os armazéns do Cais Mauá, em Porto Alegre. Porém, ninguém saiu ou começou a recolher coisas, diz o presidente da Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc), Rafael Sartori.