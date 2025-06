O que mais pesou na inflação dos apaixonados no RS

A "inflação do Dia dos Namorados", em +5,9% acumulada em 12 meses, ficou um pouco acima do indicador geral, o IPCA, calculado pelo IBGE na região metropolitana de Porto Alegre em 5,4%. Em relação à do ano anterior (+4%), aumentou. O cálculo é do economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank, que considerou 36 itens.