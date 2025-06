O que levou ao aumento derradeiro do juro pelo Banco Central

É isso, o cenário do último mês e meio se ajustou de forma que o Comitê de Política Monetária do Banco Central ( Copom ) visse que ainda não era hora de parar de aumentar o juro , embora esta possibilidade tivesse sido posta na janela na reunião anterior. O aumento, provavelmente derradeiro, veio em 0,25 ponto percentual , menos intenso do que nas vezes anteriores.

Também saiu o Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) apontando alta acima do previsto. Ou seja, apenas uma “certa moderação” no crescimento. Quando saiu esta prévia do PIB, a coluna já cantou: “tem espaço para o Copom subir mais um pouco o juro”.