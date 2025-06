O que fez Cachoeirinha ser escolhida para o projeto de uma fábrica bilionária de chips

Área escolhida fica próxima ao aeroporto e tem acesso à freeway. Tellescom / Divulgação

Foram analisadas também as cidades de Gravataí, Canoas e Glorinha, mas Cachoeirinha foi a escolhida pelo grupo Tellescom para avançar no plano de instalar uma fábrica de chips com investimento de R$ 1 bilhão na região metropolitana de Porto Alegre. A empresa tem sede em São Paulo a indústria em Manaus (AM). O que levou à definição? O CEO da Tellescom Semicondutores, Ronaldo Aloise Júnior, aponta principalmente a localização do terreno de 117 mil metros quadrados disponibilizado pelo governo do Estado. A área, antigamente ocupada pela Cientec (fundação pública de ciência e tecnologia), fica ao lado do distrito industrial, a apenas 14 quilômetros do aeroporto, a cinco quilômetros da Base Aérea de Canoas e tem acesso à freeway.

— Podemos, inclusive, vir a usar as estruturas que eram da Cientec. Além disso, tem boa infraestrutura urbana e de energia, essencial para a operação — complementa o executivo.

O tamanho da área também permite investimentos da Fundação Tellescom, braço social do grupo. A intenção é ter estrutura perto ou mesmo integrada à fábrica para formação de mão de obra, inclusão de pessoas da comunidade e estímulo a empreendedores, como a criação de startups.

A aquisição será pelo Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi), que dá desconto a empresas para compra de áreas do Estado. O próximo passo será o desmembramento do terreno, explica o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, além da ajuda para captação de crédito com bancos. Um investidor da Malásia também manifestou interesse no negócio, com foco em transferência de tecnologia.

Já noticiado pela coluna há alguns meses, o projeto da fábrica vem sendo estudado há dois anos e prevê encapsulamento e testes de semicondutores para indústria automotiva, de comunicação e internet das coisas. O plano de negócios, financeiro e técnico, já foi feito, mas será atualizado com o novo investidor.

— O projeto "é estruturante e está estruturado". É para sair — afirmou Aloise Júnior.

Foi assinado nesta segunda-feira (23) o protocolo de intenções com o governo do Estado durante a inauguração do escritório da Invest RS em São Paulo.

— Semicondutores são uma área prioritária para o Estado — enfatizou Prikladnicki, da Invest RS.

Fabricante de modens e roteadores, a Tellescom estrearia em semicondutores no Estado por avaliar o que é o melhor lugar em conhecimento e estrutura, com uma história na área, inclusive com a estatal Ceitec. Aloise Júnior atuou em outras empresas de tecnologia, inclusive a HT Micron, fabricante de semicondutores em São Leopoldo que tem um grupo sul-coreano como principal acionista.

