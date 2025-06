O que faz duas praias gaúchas estarem no ranking de imóveis novos mais caros do Sul

Foto de Capão da Canoa, cidade litorânea que entrou no ranking de metro quadrado mais caro em imóveis novos no Sul Jefferson Botega / Agencia RBS

Despertaram curiosidade nos leitores as duas praias do litoral gaúcho que despontam no ranking de metro quadrado mais caro no sul do país, feito pela Brain Inteligência Estratégica e noticiado pela coluna na semana passada. Os lançamentos de imóveis em Torres no primeiro trimestre de 2025 tinham preço médio de R$ 18.370. É o 6º maior valor de metro quadrado na lista, se aproximando inclusive de Gramado, na serra gaúcha, que fica em 1º no Estado e 3º no Sul, com custo de R$ 19.535.

— Torres tem pouca área pra prédio. Então, o valor do metro quadrado tem subido muito — diz o vice-presidente e coordenador do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) no Litoral, Renan Martinello.

Com o terreno caro, é preciso fazer um empreendimento cujo valor de venda banque este custo pesado da obra. É deste cenário que saem os projetos de luxo que se proliferam no Litoral. O mesmo acontece na outra praia: Capão da Canoa, que entrou no ranking em 10º lugar, com um metro quadrado de R$ 14.644.

Em 2024, a venda de imóveis bateu o recorde de R$ 6 bilhões no litoral norte do Rio Grande do Sul, um crescimento de 20% sobre o ano anterior. As cinco praias de maior venda: Capão da Canoa (R$ 1,7 bilhão), Xangri-lá (R$ 1,6 bilhão) e Torres (R$ 1 bilhão).

