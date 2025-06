O que a China faz para seguir como a "fábrica do mundo" no futuro

Em tempos de guerra comercial lançada pelos Estados Unidos para reindustrializar o país, é interessante observar como a China tornou-se a "fábrica do mundo" e trabalha para ser ainda mais no futuro. Voraz por tecnologia e agressiva com os preços, ela recebeu cadeias produtivas de todos os países com custos menores, como de mão de obra. Com isso, tornou-se líder, por exemplo, em produtos que envolvem tecnologia, como painéis solares, veículos elétricos e baterias. Recentemente, o DeepSeek mostrou seus avanços em inteligência artificial (IA). O Instituto de Estudos para Desenvolvimento Industrial (Iedi) fez um relatório sobre esta trajetória, do qual a coluna selecionou cinco pontos: