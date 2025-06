O melhor indicativo da inflação surpreendentemente boa

A melhor notícia da inflação surpreendentemente positiva não é nem ela refletir queda de preços, mas sinalizar que o Banco Central pode mesmo parar de elevar a taxa de juro Selic . O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) veio em 0,29% em maio no país, desacelerando e ficando abaixo do previsto pelo mercado.

Passagem aérea, gasolina e alimentos mais baratos permitiram o recuo . Restou à conta de luz, com aumento da bandeira tarifária, a "culpa" por a inflação não ter diminuído ainda mais no mês, mas ela já era esperada.

A reação do mercado foi positiva, com alta na bolsa e queda maior no dólar. Os juros futuros recuaram também. Se o ajuste fiscal do governo federal ajudar e a guerra comercial dos Estados Unidos não pressionar a inflação por lá, pode-se pensar um pouco mais em o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) cortar juro ainda em 2025.