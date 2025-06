O fundador da Netflix não criou o negócio porque gostava de filmes: “Queria resolver um problema”

Empresário conversou com jornalistas após palestra no South Summit Madri.

Com um jeito leve, de quem já conquistou algo grande e está agora se divertindo um bocado, o empresário conversou com um pequeno grupo de jornalistas internacionais após a palestra aqui no South Summit Madri. Contou que não criou a Netflix porque era apaixonado por filmes. Assistia apenas o Rei Leão com os filhos “dezenas de vezes”.