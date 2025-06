Novo prédio de R$ 160 milhões preservará casas de cerca de 100 anos no Moinhos de Vento

Serão investidos R$ 160 milhões no novo prédio que a Cyrela construirá na Rua Marquês do Herval, 82, no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. O mais interessante do Eredità Moinhos (herança, em italiano) é incluir no empreendimento dois casarões de 1920 e 1940. Antes ocupadas por restaurante e loja infantil, as edificações serão restauradas. Uma delas terá um salão de festas de 450 metros quadrados, enquanto a outra terá uma academia de 250 metros quadrados com estúdio de pilates.