No seu 1º projeto fora do Moinhos de Vento, empresa construirá prédio de R$ 97 milhões

Será de R$ 97 milhões o investimento da Woss Incorporadora para construir o prédio Soneto, na Rua Itororó 100, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. É o primeiro projeto da empresa fora do Moinhos de Vento.

São 19 andares com apartamentos de 133 a 300 metros quadrados, custando de R$ 1,9 milhão a R$ 3,4 milhões. A ideia é alcançar R$ 150 milhões em vendas.

O empreendimento já está no mercado. A obra tem entrega prevista para o segundo semestre de 2028. Terá piscina no "rooftop" (terraço) e spa.

O projeto estava no plano de 2025 que a Woss antecipou à coluna em 2024. Na ocasião, citou ainda mais três no bairro Bela Vista e outro no Moinhos de Vento.