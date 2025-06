Nível do Guaíba, inflação oficial, mais agenda e pílulas da economia 26.06

Agenda

Atenção total do comércio ao Guaíba. Avanço da água é a principal preocupação do setor. Saiba mais: A cota do Guaíba que fará lojistas deslocarem mercadorias

IBGE realiza seminário de lançamento do teste final de uma pesquisa inédita sobre os impactos da enchente de 2024 sobre a qualidade de vida da população do Rio Grande do Sul. Será no auditório do Consórcio Intermunicipal de Serviços do Vale do Rio Pardo (Cisvale), em Santa Cruz do Sul.

Prévia da inflação, calculada pelo IBGE:

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (junho) e Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (2º trimestre)

O presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, e o diretor de Política Econômica, Diogo Abry Guillen, participam da apresentação do Relatório de Política Monetária. Importante para avaliar os próximos passos para o juro brasileiro.

Petróleo tem leve avanço após queda nos estoques de petróleo nos Estados Unidos.

O Café com Lojistas do Sindilojas Porto Alegre terá como tema a retenção de profissionais no varejo.

Pílulas

Dólar subiu 0,63%, para R$ 5,55. Ibovespa caiu 1,02%, aos 135.767 pontos.

