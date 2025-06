Não é aplicada lei que obriga supermercado a ter caixa prioritário para cliente com sacola retornável

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Apesar de ter sido sancionada pelo governador Eduardo Leite, não está sendo aplicada a lei que determina que supermercados tenham caixas preferenciais para clientes com sacolas retornáveis para levar as mercadorias. O diretor do Procon Porto Alegre, Wambert Di Lorenzo, diz que o texto é genérico e que é difícil constatar infração. Já o Procon estadual disse que não teve reclamação e, por isso, não fiscalizou. O autor do projeto, deputado Claudio Tatsch (PL), procurará a Casa Civil, que diz que não regulamentou porque o texto coloca isso como opcional.