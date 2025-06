Mais de 40% dos gaúchos inadimplentes têm dívida com bancos; mutirão busca renegociá-las

Mais de 40% dos inadimplentes gaúchos (que bateram novo recorde) têm contas atrasadas com bancos. São 1,585 milhão de pessoas, que somam mais de 3 milhões de dívidas. Em Porto Alegre, a representatividade é ainda maior. A capital tem quase 267 mil devedores de bancos, 49% do total de inadimplentes.

Os dados foram disponibilizados com exclusividade à coluna pela Serasa Experian, que faz o monitoramento mensal. O especialista em Finanças Pessoais da Serasa, Thiago Ramos, inclusive ponderou em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que são as dívidas mais pesadas. Leia-se: de valores e juros mais altos. Na sequência dos bancos, estão as financeiras.

- Quando o gaúcho está buscando crédito e não consegue com os bancos, busca com instituições financeiras menores - observa.

Devido a este cenário, a Serasa fará até o final do mês um mutirão de renegociação de dívidas com 50 bancos. A bola de neve do juro bancário é tão grande que esta ação chegará a ter desconto de 97% nesta "gordura" que se forma com o não pagamento da conta até o vencimento.

As propostas de pagamento estarão disponíveis no site e no aplicativo da Serasa (detalhes abaixo), que garante ter provocado os bancos a oferecerem condições boas ao consumidor e não apenas um prolongamento das parcelas. No Rio Grande do Sul, as instituições financeiras estão oferecendo 16 milhões de opções aos devedores.

Inadimplência geral

A inadimplência do Rio Grande do Sul renovou o recorde em maio, subindo a 42,10% da população adulta. A média nacional aumentou para 47,37%. A maior é a do Amapá, com a taxa altíssima de 63,14%.

Aqui no Estado, o número de devedores elevou-se a 3,732 milhões, 33 mil a mais do que em abril. Somam R$ 24,286 bilhões em dívidas não pagas. Em média, são R$ 6.506 em contas por inadimplente.

- Outra pesquisa apontou que boa parte do gasto do cartão de crédito foi para compra de supermercado, o que mostra que o salário não está dando até o final do mês. Mais da metade dos entrevistados tinham dois cartões ou mais e 17% tinham cinco cartões de crédito ou mais - enfatiza, preocupado, Thiago Ramos.

Para negociar com os bancos

Canais oficiais:

Site: serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e na App Store

WhatsApp: (11) 99575-2096

Correios: pode-se negociar dívidas do Serasa Limpa Nome nas 10 mil agências dos Correios no país, mas tem que pagar taxa de R$ 4,20 por conta e R$ 3 por consulta a acordos (reimpressão de 2ª via de boletos).

Pelo aplicativo:

1º Passo – Baixe o app:

Baixe o aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o CPF e preencha o cadastro. Ao acessar a plataforma, as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como possíveis dívidas e pontuação do Serasa Score.

2º Passo – Escolha:

Após selecionar a opção “Ver ofertas”, verifique as condições para pagamento com o desconto já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” de cada uma das ofertas”.

3º Passo – Revise e finalize:

Escolha a opção e a forma de pagamento. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar por Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas. Confirme as informações, revisando todas as condições, e clique em “Concluir acordo”.

4º Passo – Faça o pagamento:

Ao fechar o acordo, deve pagar de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Com Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.

