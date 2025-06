Maiores farmácias: como gigantes gaúchas se saem no ranking nacional do setor

Duas redes de farmácias do Rio Grande do Sul se destacam entre as maiores do país, segundo o ranking anual da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). Obviamente, são as gigantes Farmácias São João e Panvel. Respectivamente, ocupam a 4ª e a 5ª posição nas listas de faturamento e de número de lojas. Em 2024, o varejo farmacêutico movimentou R$ 103,14 bilhões no país, 14,2% mais do que 2023. As redes consideradas pela entidade fecharam o ano com 11.244 pontos de venda, crescimento de 8,17%.