Maior construtora do país fará condomínio com 15 torres na zona sul de Porto Alegre

Um dos oito projetos previstos pela construtora MRV para o Rio Grande do Sul em 2025 chegou ao mercado. O Porto Guarani terá 15 torres com cinco andares cada e um total 300 apartamentos no bairro Vila Nova, zona sul de Porto Alegre. A empresa não informa o investimento neste condomínio, apesar de já ter dito em entrevista à coluna que aportaria R$ 240 milhões no Estado neste ano.