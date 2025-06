Joalheria dobra loja em shopping e passa a servir uísque e espumante a clientes

Inaugurada há 25 anos e uma das primeiras lojas do Moinhos Shopping, em Porto Alegre, a DVIE Joalheria investiu R$ 600 mil para dobrar de tamanho. Os novos móveis e a decoração remetem à sala de estar de uma residência. O proprietário, Bruno Koehler, é quem desenha as joias. Aliás, o nome mudou para DVIE by Bruno Koehler, para ficar diferente das outras lojas da marca, que são dos seus irmãos.