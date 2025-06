Jabutis avançam, mas essência da lei das eólicas offshore travou

Energia eólica offshore é autorizada é outras partes do mundo, como na Europa. No Brasil, ainda não pode.

Enquanto se veta e se derruba vetos dos jabutis da lei das eólicas offshore, a essência da norma não avança: autorizar que o país tenha parques com aerogeradores instalados em água, como na Europa. Não saem a regulamentação nem o cronograma de leilão de áreas. Até quando os investidores vão esperar? Está na pendência do governo federal e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), mas interessa (muito) ao Rio Grande do Sul, podendo ser uma nova vocação econômica para o Estado e, finalmente, tirar do papel o desejo de se produzir hidrogênio verde aqui. Portanto, autoridades locais do governo e de prefeituras, além de parlamentares, deveriam se envolver.