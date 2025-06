Herrmann deixa cargo de CEO da Fiergs

Um ano após a posse da nova gestão, Paulo Herrmann deixará em julho de ser CEO do Sistema Fiergs (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul). Ainda não está definido se o cargo de CEO continuará existindo e, se sim, quem o preencheria. Ele não existia na gestão anterior. O executivo atuou como braço direito do presidente Cláudio Bier, inclusive na integração do Senai com o Sesi, que hoje ficam no escopo de Susana Kakuta.