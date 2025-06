Gasolina e diesel: como a mistura maior de etanol e biodiesel chegará no preço ao consumidor

Como o esperado, o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aumentou a mistura obrigatória de etanol na gasolina de 27% para 30%, conhecido como E30, e de biodiesel no diesel de 14% para 15%, o B15. A medida entra em vigor em 1º de agosto. Como será o impacto ao consumidor? O presidente do SulpetroRS (sindicato que representa o postos de combustíveis no Estado), João Carlos Dal'Acqua, enviou à coluna suas percepções.

Quanto ao etanol, o governo federal estima queda de R$ 0,20 no preço da gasolina. Dal'Acqua não chega a falar em diminuição, mas entende que aumento não haverá.

— Poderá desafogar a produção nas refinarias. Mesmo que implique em um consumo maior nos veículos, devido à mistura, não será significativo — disse.

Já no diesel, a expectativa é de aumento de preço, tanto pelos postos quanto pelas transportadoras de cargas, avisou a coluna o presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas no Rio Grande do Sul (Fetransul), Francisco Cardoso. Ambos também apontam as reclamações quanto à qualidade do combustível nos veículos. Para o diesel, o governo federal não divulgou projeção de preço.

O aumento das misturas já era para ter ocorrido, mas o governo federal adiou porque, na época, estava preocupado com a inflação. Agora, é uma forma de desafogar as refinarias, que estão com bastante demanda. Do ponto de vista de negócios, o Rio Grande do Sul é grande produtor de biodiesel, mas pouco fabrica etanol.

