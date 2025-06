Fraude no INSS: como o familiar do aposentado que já morreu será ressarcido

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está prometendo para o julho o início do ressarcimento de aposentados e pensionistas que tiveram descontos ilegais no contracheque ao longo dos últimos anos. Mas como fica o dinheiro de segurados que já morreram? Os herdeiros têm direito. Saiba mais no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH.