Fim de uma era no varejo: Antiga Casa X fecha última loja após 85 anos

O fim de uma era de 85 anos no varejo. A Antiga Casa X, tradicional loja de tecidos criada em 1940, fechou sua última loja. Uma liquidação foi realizada nos últimos meses para se desfazer do que restava de estoque. Assim como outros negócios do Centro Histórico, a varejista sentiu a redução maior no fluxo de pessoas após a enchente. Porém, a decisão de encerrar atividades vem de antes, inclusive pela mudança de comportamento do consumidor.

— Peguei uma época em que vendíamos 1,5 mil notas por dia. Tinha até fila para entrar na loja. Aí foi caindo, a confecção ficou mais barata, as costureiras sumiram. Para comprar roupas mais finas, de festas, as pessoas viajam, compram tudo pronto — comenta Gisette Maria Sada da Silva, neta do fundador Mario Sada.

A Antiga Casa X chegou a ter filiais nas avenidas Cristóvão Colombo e Assis Brasil, além de uma passagem rápida pelo Shopping Total. E por que se chama assim? Quando criou a empresa, o fundador comprou uma alfaiataria chamada Casa X, que ficava na Rua Voluntários da Pátria, liquidou o estoque e adaptou o nome.

Agora, após o fechamento, está para alugar o prédio da Rua Marechal Floriano Peixoto, construído no começo do século 20. Ele tem cinco andares, pertence à família e não chegou a ser atingido pela inundação do ano passado.

- Estamos separando documentos, esvaziando o prédio e preparando a mudança. Vamos montar um escritório em um prédio comercial que temos na Avenida Cristóvão Colombo. Temos outras duas empresas de compra e venda de imóveis que continuarão funcionando normalmente - acrescenta a empresária.

Colaborou Guilherme Gonçalves (guilherme.goncalves@zerohora.com.br)

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: cabo submarino da Meta no RS, fábrica bilionária de biodiesel e leilão de ex-agência do Santander

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)