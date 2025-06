Fazenda da região da Campanha pede recuperação judicial com dívida de R$ 89 milhões

Há 16 anos no agronegócio, a Fazenda Estância Velha, de Dom Pedrito , na região da Campanha , pediu recuperação judicial. A dívida chega a R$ 89,7 milhões, sendo que R$ 58 milhões entrariam no processo e o restante seguiria em cobrança fora da ação.

A propriedade cultiva soja, milho e trigo em uma área de 6 mil hectares . Com piora a partir de 2022, a crise financeira foi atribuída à sequência de estiagens, à enchente de 2024, à queda nos preços das commodities e à elevação dos juros. Pela petição, aumentou muito a dependência de empréstimos bancários, tanto que os maiores credores são Banco do Brasil, banco CNH e Santander.

A defesa solicitou a proteção imediata para 28 máquinas agrícolas (como colheitadeiras e tratores) com alienação fiduciária (quando há transferência temporária do bem a credores) com bancos como CNH, John Deere e Bradesco. O argumento é de que, sem esses equipamentos, o plantio de inverno e a colheita não poderão ser realizados.