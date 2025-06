Estatal de chips de Porto Alegre, Ceitec desperta interesse de duas fabricantes da China

Estatal de chips que o governo federal quer reativar em Porto Alegre, a fábrica Ceitec (Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada) despertou interesse chinês. O presidente Augusto Gadelha está no país asiático para reunir-se com duas fabricantes de semicondutores para construir um memorando de entendimento comercial e tecnológico. São elas: a Sanan, de grande porte e já com parcerias globais, e a Global Power Technology, menor em tamanho, mas em expansão. O executivo também visitará as operações da Sanan em Pequim e Changsha, que tem uma zona industrial de desenvolvimento de alta tecnologia. O custo está sendo bancado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Há um acordo assinado ainda em 2023 entre Brasil e China para cooperação em negócios de chips, 6G e inteligência artificial, o que gerou o interesse dos asiáticos na Ceitec. As duas empresas que serão visitadas fabricam dispositivos de carbeto de silício, tecnologia que está sendo implementada na operação gaúcha com recursos da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Com a guerra comercial dos Estados Unidos, a China intensificou estudos para ocupar mais outros mercados, como América Latina. O governo brasileiro quer transferência de tecnologia e investimentos aqui. As fábricas destes chips aproveitariam, por exemplo, a onda da transição energética dos automóveis, com substituição da gasolina por eletricidade. Os chineses têm metade do mercado mundial de finalização dos semicondutores, mas a fabricação ainda é dominada por Taiwan e Coreia do Sul.