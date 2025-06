Evento de bancos em SP teve caixa do Banrisul em destaque e "assunto proibido"

Um caixa 24 horas com a "roupa" do Banrisul chamou a atenção na Febraban Tech 2025, evento que a coluna acompanhou na última semana em São Paulo. O equipamento é uma parceria do banco estatal gaúcho com a empresa TecBan e opera com 150 instituições conectadas ao Banco24Horas. Diretora da TecBan, Karine Barros explica que o diferente é clientes de outros bancos poderem usar o caixa que fica dentro de agências do Banrisul. Em geral, as empresas do setor restringem o acesso.