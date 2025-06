EUA x China, mais agenda e pílulas da economia 27.06

Agenda

O governo dos Estados Unidos anunciou que chegou a termos para um acordo com a China para uma trégua na guerra comercial. Casa Branca também se aproxima de acordos com 10 grandes parceiros antes do prazo de 9 de julho, quando termina o adiamento no tarifaço do presidente Donald Trump. O Tesouro norte-americano também fechou pacto com o G-7 que remove um “imposto de vingança” contra empresas do país.