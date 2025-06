Espanha turbina turismo, energia limpa, ferrovias e negocia jornada de trabalho de 37,5 horas semanais

A Espanha bateu recorde de turistas no ano passado e talvez supere a França em 2025, se tornando o principal destino do mundo. Giane Guerra / Agência RBS

Nos jornais aqui da Espanha, um dos destaques da semana foi a discussão sobre a redução da jornada de trabalho. O máximo hoje aqui é 40 horas semanais (no Brasil, é 44). A proposta é reduzir de imediato a 37,5 horas. O governo pressiona para que o parlamento aprove, ameaçando que o fará por decreto unilateral.

Aproveitando que a coluna está no South Summit Madri, buscou saber como anda a economia da Espanha (a 4ª maior da Zona do Euro), cujo PIB cresceu 3,2% em 2024, um destaque no bloco. No primeiro trimestre, subiu 0,6%.

Muito deste crescimento é pela recuperação do turismo, que despencou na pandemia. A Espanha bateu recorde de turistas no ano passado (94 milhões), podendo passar dos 100 milhões agora em 2025 e ultrapassar a França como principal destino mundial dos visitantes. Madri, para variar, está lotada na primavera.

Serviços financeiros e tecnologia também representam bastante da economia espanhola, que sente menos a guerra comercial dos Estados Unidos. Diferentemente da Alemanha, por exemplo, é um país exportador de serviços e não tanto de bens materiais. Aqui ficam potências bancárias, como o Santander, e também consultorias de atuação internacional. Também cresce como ecossistema de inovação, com impulso das startups.

Para brilhar o olho: governo está investindo muito em ferrovias (alô, Brasil!); subsídios a pequenas empresas; e estímulo a fabricação e infraestrutura para veículos elétricos. A Espanha tem a segunda maior geração de energia renovável da Europa. A principal fonte é a solar.

O estímulo à energia limpa ajudou o país a enfrentar o choque inflacionário da invasão da Ucrânia, quando a Rússia, em retaliação, cortou o gás à Europa. Por alguns meses, a conta de luz dos espanhóis triplicou, quando o governo entrou com tudo. No curto prazo, barateou e até isentou o transporte público para as pessoas não usarem carro.

O PIB também cresce pela imigração. São 400 mil pessoas vindo morar na Espanha a cada ano. Das novas vagas de emprego, 80% são ocupadas por estrangeiros. A renda per capita, porém, não está subindo, o que requer atenção.

Outro alerta é para a inflação dos imóveis. Jovens casais não estão mais conseguindo comprar moradia nem as pessoas que vêm morar aqui. Com isso, os aluguéis também sobem. Não são construídas habitações no ritmo do aumento da população.

Outro ponto que requer atenção é o gasto público, já que o governo espanhol lidou com as crises aumentando o gasto público para implementar os subsídios. O turismo em algumas cidades também incomoda um pouco a população local, especialmente quando um número alto de imóveis é para Airbnb, piorando a crise de moradia. O serviço é criticado ainda por gerar menos empregos e impostos do que hotéis.

