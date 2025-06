Escolhida cidade da Região Metropolitana para instalação de fábrica de chips de R$ 1 bilhão

Vista aérea do terreno onde a Tellescom pretende instalar sua fábrica na região metropolitana de Porto Alegre.

Foi escolhida a cidade de Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, para prospectar a instalação de uma fábrica de chips pelo Grupo Tellescom, que tem sede em São Paulo e indústria em Manaus (AM). Com investimento previsto em R$ 1 bilhão, o projeto vem sendo estudado há dois anos e prevê encapsulamento e testes de semicondutores, com foco em clientes da indústria automotiva, da comunicação e da internet das coisas.