Entre alta forte e leve queda, petróleo oscila após EUA entrar na guerra com o Irã

Ativo de reflexo imediato de qualquer conflito no Oriente Médio, o petróleo começa a semana com forte oscilação. Na abertura dos mercados asiáticos, chegou a subir 4%. Depois, passou a cair, em uma reação contida do mercado à entrada dos Estados Unidos na guerra entre Israel e Irã. A expectativa gira em torno da reação iraniana e da ameaça de fechamento do Estreito de Ormuz, um corredor marítimo entre Irã e Omã por onde passa 20% do petróleo mundial, além de gás natural. Todos os dias são transportados 20 milhões de barris no canal, vindos da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque. Além do preço do petróleo em si, dispara o frete dos navios, que já vinha subindo nos últimos dias.