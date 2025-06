Empresa de Porto Alegre quer comprar R$ 1 bi em robôs para alugar a fábricas

Uma das máquinas a serem alugadas pela A2B, empresa com sede em Porto Alegre.

Antiga Altec Industrial, a A2B Industrial passará a alugar robôs para automação industrial . Além do equipamento, a empresa oferecerá "pacote completo" a clientes, identificando a máquina necessária, onde encontrá-la, comprando e fazendo a locação. Os contratos de até 200 meses terão custo mensal a partir de R$ 9 mil .

Estima-se que isso movimente R$ 1 bilhão, com crédito de um fundo privado de investimento. O projeto de "robotizar fábricas" será iniciado pelo Rio Grande do Sul, com intenção de alcançar Santa Catarina, Paraná e São Paulo, disse o CEO Moisés Maciel em entrevista ao programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha.