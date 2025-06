Economista do RS premiado por projeções de inflação, dólar e juro

Economista-chefe da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre (CDL POA), Oscar Frank ficou com o 8º lugar no Prêmio Broadcast Projeções pelo nível de acerto das suas previsões em 2024 para os indicadores de inflação IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo, inflação oficial do IBGE) e IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado, muito usado em contratos), para a taxa de juro Selic e para o dólar. O profissional era o único representante do Rio Grande do Sul entre os 10 finalistas.