Dólar fraco? Por que a moeda está caindo

Após uma disparada no final do ano passado, o dólar está caindo e já atingiu seu menor patamar em seis meses. Fechou na sexta-feira (6) em R$ 5,57 e segue rondando este patamar nesta segunda-feira (9). Mas por que a moeda está desvalorizando (e o real valorizando)?

A alta anterior havia sido motivada pela eleição do presidente dos E stados Unidos , Donald Trump . Suas promessas de campanha geraram temor de impacto na economia mundial , o que faz investidores fugirem para ativos seguros, como dólar e ouro, cuja cotação bateu recorde.

Por outro lado, o andar da carruagem mudou as perspectivas sobre a economia norte-americana. Tanto os recuos de Trump quanto a postura dos demais países provocam fuga de dólares dos Estados Unidos , o que também é motivado pelo alto déficit fiscal do país (contas públicas também são problemas por lá).

O Brasil, por sua vez, se torna um cenário favorável para o investidor, mesmo com seus problemas. Um dos motivos é que a taxa de juro Selic mantém-se elevada por aqui , garantindo um bom rendimento para o dinheiro dos "gringos".

Para Trump, dólar fraco não é ruim, pois estimula as exportações do país e ajuda no seu plano de reindustrialização. Se vai dar certo? Dificilmente, avalia a maioria dos especialistas. Há um consenso, porém, de que há espaço para a moeda norte-americana se desvalorizar ainda mais. Na esteira, a União Europeia torce para que este espaço dê protagonismo maior ao euro.