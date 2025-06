Dois supermercados Nacional que não serão fechados, mas mudarão de marca

Supermercado Nacional de Barra do Ribeiro começou a ser pintada de azul.

Ao menos dois supermercados Nacional não serão fechados pelo Carrefour, que os comprou em 2022 com o Grupo Big. Porém, deixarão de ter a marca. As lojas de Guaíba e Barra do Ribeiro serão transformadas em Carrefour Bairro. O leitor Gilberto Vilar avisou à coluna de que uma reforma havia sido iniciada em uma das unidades.