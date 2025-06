Distribuidora já subirá preço do diesel após alta do petróleo com guerra entre Israel e Irã

Distribuidora de combustíveis, a Ipiranga já está avisando os postos qu e elevará o preço do diesel, sem dizer quanto ainda. No comunicado ao qual a coluna teve acesso, a empresa atribui a decisão à alta no preço do petróleo . A cotação saltou nessa sexta-feira (13) após os ataques de Israel e do Irã, país que é produtor de petróleo . Mas sim, é cedo para aumento de preços, ainda que o Brasil não produza todo o combustível que consome e precise importar.

Em tempo, o litro do diesel está custando, em média, R$ 6,04 no Rio Grande do Sul, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP). É o principal combustível usado para abastecer caminhões, tornando-se o maior custo no cálculo do frete, o que impacta no preço do que é transportado, como alimentos.