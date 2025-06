De estresse financeiro a falta de namorado, alertas da venda menor no comércio de Porto Alegre

Apenas dois em cada 10 lojistas da Capital venderam mais no Dia dos Namorados do que ano passado, apesar de a data de 2024 ter sofrido com o impacto da enchente. Outros 40% conseguiram ao menos manter o patamar, mostra pesquisa do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). Um terço vendeu menos o restante não sabe dizer.