Data center que escapou da enchente é reformado com R$ 10 milhões: "Porto Alegre é estratégica no Cone Sul"

Além de revitalizar com R$ 10 milhões a unidade do bairro Bela Vista, em Porto Alegre, a Elea Data Centers conectará a estrutura ao cabo submarino Antel via Punta Del Este, no Uruguai. Este ponto ligará o Brasil a diversos cabos internacionais e às principais cidades da América do Sul. A operação dará mais estabilidade e velocidade. A diretora Fernanda Belchior deu detalhes no programa Acerto de Contas, da Rádio Gaúcha. Veja trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.

O que significa a conexão?

Clientes no nosso data center terão acesso a várias conexões de rota internacional, com qualidade tecnológica, mais estabilidade e menor latência, que é o tempo que um dado leva para chegar do ponto A ao B. A rota será segura e rápida, o que aumenta performance do tráfego.

Diretora de Comunicação da Elea, Fernanda Belchior. Elea Data Centers / Divulgação

Há impacto para a população?

Direta e indiretamente. Por confidencialidade, não sabemos o que roda nos servidores dos clientes hospedados no data center, mas há diversos serviços de processamento, financeiros e governamentais que precisam de acesso a rotas internacionais, buscando serviços fora do Brasil. Isso atrai empresas.

Qual a estrutura da Elea aqui?

Temos uma capacidade energética 4 megawatts rodando na cidade. São dezenas de empresas atendidas. A reforma do POA1, no Bela Vista, teve modernização de equipamentos e painéis elétricos para acomodar o aumento de clientes desde a enchente.

E a unidade inundada no 4º Distrito?

Mantemos por algumas aplicações específicas de clientes, mas estamos concentrando a operação no POA1, que, na cheia, ficou ligado 100%, sem usar gerador e com acesso seco. Foi desafiador, mas conseguimos atender empresas que precisaram com urgência do serviço.

É tendência data centers conectarem-se a cabos submarinos?

Muito importante. Não ofereceremos infraestrutura de TI (tecnologia da informação) em um data center isolado. Precisamos criar o que chamamos de "backbone", uma estrutura de telecomunicações e interconexão. Esse data center precisa falar com outras infraestruturas porque as empresas precisam conversar com outras. Porto Alegre é uma região estratégica no Cone Sul. A Elea está só no Brasil, mas tem capacidade de atender demandas da Argentina e do Uruguai no POA1, ou seja, não só da comunidade gaúcha.

