Custa a partir de R$ 150 mil "robô delivery" de indústria alemã com fábrica no RS

Foto publicitária do equipamento. Não há imagem dele em funcionamento.

Custa a partir de R$ 150 mil o Tomi, um "robô delivery" lançado pela TK Elevator, empresa alemã que tem fábrica em Guaíba. O equipamento não é novo, já foi até divulgado pela empresa, mas a informação do preço foi dada à coluna pelo diretor comercial Eduardo Caram.

- Não podemos ser só uma fábrica de elevador. Temos que nos diferenciar. Hoje, as pessoas não querem descer na portaria e pessoas estranhas não podem subir no prédio - diz.

O entregador deixa a encomenda com o porteiro, que coloca no robô. O equipamento avisa o morador que está subindo, aciona o elevador e desvia de obstáculos e pessoas com sensores como os aspiradores autônomos populares nas residências.