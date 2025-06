Criada há 35 anos com um pequeno armazém, rede de supermercados abre 1º atacarejo

Origem

O CEO Giovane Costa fala com orgulho do início do Vacosty em 1990 como um pequeno armazém no bairro Granja Esperança, em Cachoeirinha. A atividade começou com um empréstimo e avançou um ano depois com a compra de um prédio próprio. Hoje, são 400 funcionários em cinco supermercados, que ficam em Gravataí, Cachoeirinha e Canoas.