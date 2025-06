Como a geração Z come frutas e legumes

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

Como será que a geração Z, cujo gasto está no radar das empresas, consome hortigranjeiros? São aqueles que nasceram entre 1995 e o início dos anos 2000, que têm padrões de consumo muito diferentes das gerações imediatamente anteriores. Em alguns casos, até fazem um resgate na forma antiga (ou até ancestral, como dizem alguns) de se alimentar. A reflexão foi trazida pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/USP), que, de largada, já aponta os seguintes pontos importantes para este consumidor: sustentabilidade, saúde, conveniência, inovação e equilíbrio entre custo e qualidade. Isso exige, certamente, adaptação do processo de produção dos alimentos. Saliente-se aqui a preocupação ambiental com o planeta.