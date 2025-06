Combustíveis, impostos, mais agenda e pílulas da economia 25.06

Agenda

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) deve aprovar o aumento das misturas obrigatórias de biocombustíveis no país. Será a elevação do teor de biodiesel no diesel fóssil para B15 e do etanol anidro na gasolina para E30.

Petróleo está com leve alta, com o barril a US$ 67, patamar baixo na comparação com os últimos 15 dias.

Câmara dos Deputados vota projeto que susta decreto de aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Também estão na pauta: medida provisória que autoriza uso de até R$ 15 bilhões ao ano ano do Fundo Social para habitação popular e permite leilão de óleo e gás excedente, com potencial de arrecadar até R$ 20 bilhões. Outros projetos incluem a MP que permite crédito consignado para trabalhadores privados e projeto de leite que isenta do Imposto de Renda quem ganha até dois salários mínimos.

FGV divulga o INCC-M (custos da construção civil) e a Sondagem da Construção de junho.

IBGE divulga a Pesquisa Industrial Anual (2023).

Tá na Mesa da Federasul sobre os 400 anos das Missões.

CDL Porto Alegre realiza o workshop Análise de Crédito - PF.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Pílulas

Dólar subiu 0,29%, para R$ 5,51. Ibovespa subiu 0,45%, aos 137.165 pontos.

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.