Com 7 mil lojas pelo mundo, marca de autopeças dos EUA estreia em Porto Alegre

Especializada na venda de peças e outros acessórios para carros e motocicletas , a AutoZone investiu mais de R$ 8 milhões para abrir as suas duas primeiras lojas em Porto Alegre. Ficarão nas avenidas Sertório e Juca Batista. Uma terceira segue no plano. A empresa tem sede mundial nos Estados Unidos, onde foi criada em 1979, e hoje tem 7 mil unidades espalhadas pelo mundo.

No Rio Grande do Sul, são sete, sendo que a maior fica em Canoas e tem 70 mil produtos. A ideia é chegar a 12 até 2027. O investimento em cada uma parte de R$ 4 milhões. O diretor de Operações, Murillo Reis, diz que a intenção da rede é entrar em Viamão e Caxias do Sul, além de abrir mais unidades em São Leopoldo, Canoas e na Capital.