Chega aos postos aumento do GNV aplicado pela Sulgás

Já chegou aos postos de combustíveis gaúchos o aumento no preço do gás natural veicular (GNV) feito pela Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás). Segundo o presidente do Sulpetro (sindicato que representa o segmento varejista), João Carlos Dal'Acqua, a elevação repassada chega a R$ 0,1525 por metro cúbico.

— A elevação está maior do que a aprovada pela Agergs (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul), que foi de R$ 0,13 por metro cúbico — detalhou.

Segundo a última pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, o GNV está custando, em média, R$ 4,76 para o consumidor nos postos do Rio Grande do Sul.

A coluna procurou a Sulgás, que disse estar preparando um posicionamento sobre a reclamação dos postos.

Atualização: resposta da Sulgás: "O ajuste foi de R$ 2,82 para R$ 2,96, uma diferença de R$ 0,13. É esse valor que está sendo repassado aos postos, mais impostos.", entende-se, então, que a diferença se deve a tributos, não detalhados.

Reajuste geral

Na sexta-feira (13), a Sulgás publicou um comunicado geral avisando de reajustes no preço do gás natural. Aumentos aplicados por segmento: industrial, 2,8%; comercial, 4,2%; e residencial, 5,7%. No caso do GNV, disse que seria de R$ 0,13 por metro cúbico.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: R$ 1 bi na Refap, tecnologia do RS em aviões militares e calcanhar de Aquiles da CMPC

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)