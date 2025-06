Casal gaúcho cria marca de scooter elétrica que será fabricada na China

Com sede no bairro São João, em Porto Alegre, a Smart Mobilidade Urbana está investindo R$ 650 mil no desenvolvimento de uma marca própria de veículos elétricos leves. O modelo inicial será uma scooter "autopropelida" — veículo de duas rodas com velocidade máxima de 32 km/h, que não precisa de emplacamento e pode ser dirigido sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ela será trazida da China, pois não foi encontrado um fornecedor de larga escala no Brasil.