Canela terá projeto de R$ 70 milhões construído com aço que exige 70% menos mão de obra

Recentemente lançado e já 25% vendido, o Downtown Canela terá investimento mínimo de R$ 70 milhões, com vendas superiores a R$ 100 milhões. Fruto de uma parceria entre as empresas Bronstrup e Joal Teitelbaum, o empreendimento será feito com "light steel frame", ou seja, módulos de aço que substituem a tradicional alvenaria, com tijolo e concreto. É a chamada construção "a seco", por não usar água.