"Buscam aqui coragem para continuar e ousar", diz presidente da Fruki sobre grupo de 54 empresários que coordena

Presidente da Fruki, Aline Eggers, destaca que as empresas ajudam umas as outras dentro do grupo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Além de presidente da Fruki, a empresária Aline Eggers coordena o Arranjo Produtivo Local de Alimentos e Bebidas (APL), no Vale do Taquari. Esta já é conhecida como a vocação industrial da região, que, aliás, tem sofrido bastante com as enchentes desde 2023. O grupo já está com 54 empresas de todos os portes, contou em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Veja trechos abaixo e ouça a íntegra no final da coluna.

Como funciona o chamado APL?

É uma satisfação enorme trabalhar com essas pessoas. É uma troca intensa de informações, uma empresa inspirando a outra, uma empresa abrindo portas para a outra, conectando eventuais problemas com soluções. O empresário busca no grupo a coragem para continuar, fazer coisas mais ousadas, buscar novas tecnologias. Eu vejo as empresas que participam crescendo e muito otimistas.

Alguns exemplos concretos?

Tem a Q10, que é uma empresa de salgados que fica em Arroio do Meio. Fui visitá-la pessoalmente, como a maioria delas aliás, para convidá-las para participar do APL. Chegando lá na Q10, logo toparam. E não conheciam o Fundopem (programa estadual de incentivo de ICMS para indústrias investirem) nem a Finep (financiadora de projetos com recursos federais). Na época, investiam só em salgados fritos. Começaram a participar do APL e hoje já têm dois Fundopem, têm Finep, estão ampliando a fábrica e partindo para salgados integrais feitos no forno.

O grupo conta com qual apoio?

Tem ajuda do Sebrae, que traz técnicos e outros especialistas. Também há parcerias com a universidade daqui, como Univates, IFSUL, escolas técnicas de Teutônia e de Estrela. Tem o Sesi, o Senai, não quero esquecer ninguém, pois é muita gente envolvida. Teve um evento regional da Agas (Associação Gaúcha de Supermercados) aqui em Lajeado, o Longo (Antônio Cesa Longo, presidente da Agas) visitou 12 empresas do APL e que estavam expondo seus produtos. A Q10, por exemplo, fechou uma parceria com a Rede Apolo. Estou muito feliz com a conquista dessas empresas, muito bacana.

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)