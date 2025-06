Bar do Nego Di na zona norte de Porto Alegre é fechado

Conhecido como “bar do Nego Di”, o estabelecimento tinha mais dois sócios , Mateus Gobato de Souza e Lucas Dauvel da Silva Mottin. O influenciador digital ainda era sócio quando a casa fechou, mas não recebia valores referentes ao negócio desde a sua prisão, em julho de 2024 , afirma sua advogada, Camila Kersch. Ronaldinho Gaúcho também chegou a ser anunciado como parceiro do negócio.

Segundo um ex-funcionário, o baixo movimento e o alto custo do aluguel inviabilizaram o negócio, inaugurado em dezembro de 2020. Tinha, com frequência, shows de pagode. O perfil no Instagram teve publicações removidas e o nome da conta foi alterado. Já o do Facebook segue ativo, mas não é abastecido desde o final do ano passado.