Banco gaúcho já opera o Pix automático desde 2024

Embora o início oficial tenha sido marcado pelo Banco Central para esta segunda-feira (16), o Banrisul já operava o Pix automático desde novembro de 2024. Entrou ainda na fase de testes da ferramenta que se assemelha ao tradicional débito em conta , com foco em de despesas fixas, como luz, água, escola, plano de saúde e serviços de streaming.

- A grande diferença é que se administra pelo aplicativo, podendo cancelar a qualquer momento. Estamos operando com mais de 200 empresas cadastradas - diz o presidente do banco gaúcho, Fernando Lemos.

A coluna tem algumas restrições ao débito em conta, como a dificuldade de ressarcimento no caso da contestação de algum valor debitado. Um exemplo são as contas de água exorbitantes que vários clientes de Porto Alegre têm recebido do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Sobre isso, Lemos lembra que o Pix automático permite colocar um limite para o desconto, o que amenizaria o transtorno.