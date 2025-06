Astronauta espanhol planeja mais um satélite de milhões (de euros) para o Brasil

Já há 20 anos no Brasil, a empresa espanhola Hispasat planeja um novo satélite para o país. O último equipamento foi lançado em 2023, para serviços de telecomunicação. O podcast Nossa Economia, de GZH, entrevistou no South Summit Madri, o presidente Pedro Duque, astronauta e ex-ministro de Ciência e Inovação da Espanha. Ele falou do novo projeto e defendeu que o acesso à internet seja direito fundamental, como água potável, eletricidade, educação e saúde.

Qual a operação atual de vocês no Brasil?

Temos uma empresa brasileira que se chama Hispamar, que fica em Serviente, no Rio de Janeiro, com um centro de controle com todos os nossos satélites, que é imprescindível. Temos muitos funcionários brasileiros. Nossos satélites estão registrados no Brasil. Somos uma empresa quase tão brasileira quanto espanhola.

Por que o Brasil?

O Brasil é o país mais tecnológico da América do Sul. É um dos lugares mais adequados para instalação de equipamentos de alta tecnologia. Além disso, sempre foi muito aberto e compreensivo com a nossa necessidade de posicionar satélites sobre o território. É o governo brasileiro que vai às Nações Unidas e obtém a permissão. Muitos dos nossos satélites têm a bandeira do Brasil.

Para que servem?

Temos satélites com mais de 10 anos de operação desenhados para vídeo. Ainda hoje, na América, meio milhão de casas assistem à televisão por nossos satélites. Mas o que colocamos em órbita em 2023 é puramente de dados de internet, para fechar a brecha digital. Ele fornece internet a aviões que cruzam o Atlântico, tanto pela parte norte quanto pelo corredor da Europa ao Brasil. Se vocês tiverem internet em um avião, muito provavelmente seja de um satélite Hispasat, controlado de Serviente.

O senhor disse que o problema não é tecnologia nem dinheiro. Qual é?

O desafio é convencer os governos de todo o mundo, e em particular os da América do Sul, de que a conexão à internet deve ser um direito básico. Não se trata mais só de educação, saúde, eletricidade e água potável. Sem conexão, é impossível viver no mundo moderno ou inovar. Estamos promovendo essa visão em um satélite novo, um serviço de alta velocidade, como nos foi pedido pelo governo, de modo que atenda tanto ao Brasil quanto à Colômbia e a todos os outros países que queiram se unir. Quando acontecer, será a solução. A internet ajuda a telemedicina, evitando que as pessoas peguem barco para ir ao médico. O governo do Brasil tem um programa para proporcionar internet a 140 mil escolas que não têm acesso.

Quanto custa colocar um satélite no espaço?

O antigo foi US$ 500 milhões, mas não teria capacidade para internet em tantas escolas. Um novo custaria 300 milhões de euros, bastante menos do que o outro e com 10 vezes a capacidade. Acho que não é uma questão de dinheiro. Obviamente, os governos da Colômbia e do Brasil têm o valor.

